سيناريو قاتل.. كوت ديفوار تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا على حساب مالي

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا مثيرًا على نظيره المالي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، لينجح في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.



وتواجه كوت ديفوار منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق الفوز على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز المنتخب المالي هدف التقدم خلال المواجهة المثيرة من خلال اللاعب نيني دروجيليس في الدقيقة 71، بينما عادل منتخب كوت ديفوار النتيجة عن طريق اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وتوجه المنتخبان للأشواط الإضافية، حيث سجل هدف الفوز لمنتخب ساحل العاج اللاعب عمر دياكيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وشهد الشوط الأول من المباراة منح الحكم المصري محمد عادل بطاقة حمراء للاعب الأفيال الإيفواري أوديلون كوسونو في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول من المباراة.

واستكمل منتخب كوت ديفوار ما تبقى من مواجهته أمام مالي بعشرة لاعبين، حيث عاني بشدة بسبب النقص العددي لديه.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة مالي أمام كوت ديفوار بالتعادل السلبي بدون أهداف 0/0.

وبدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون، كوسونو، إيفان نديكا، غيلسان كونان.

وسط الملعب: جان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسيه.

الهجوم: نيكولاس بيبي، كريستيان كوامي، ماكس جراديل.