بيرسي تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

أعلن هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا التشكيل الأساسي للبافانا بافانا لمواجهة الرأس الأخضر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان تأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع النهائي على حساب المغرب بينما أطاحت الرأس الأخضر بموريتانيا من الدور ذاته.

ويتبارى الفريقان على شارليس كونان باني، في مدينة ياموسوكرو الإيفوارية، بقيادة تحكيمية للكونغولي جان جاك نادالا، وتواجد المصري محمود عاشور على تقنية الفار.

ويقود بيرسي تاو نجم النادي الأهلي تشكيل جنوب أفريقيا ويجاوره ثيمبا زواني مع مورينا، خلف المهاجم ماكجوبا في طريقة لعب 4-2-3-1.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موداو، جرانت كيكانا، ماثوبي مفالا، موديبا.

خط الوسط: سيثولي، تيبوهو موكوينا، ثابيلو مورينا، ثيمبا زواني، بيرسي تاو.

خط الهجوم: إيفيدينسي ماكجوبا.