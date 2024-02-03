خبير مصرفي: المتربحون من الدولار سيدفعون الثمن ومن يشتري الآن خاسر (فيديو)

كشف الدكتور هاني عادل الخبير المصرفي، توقعاته حول سعر الدولار بعد رفع سعر الفائدة، وانهيار سعره في السوق السوداء.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع برنامج "الخلاصة" الذي يعرض على قناة "المحور"، اليوم السبت، إن السوق السوداء تشهد ارتباكًا، إذ انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، 8 جنيهات، وهذا مؤشر قوي على أن سعر الصرف المطروح في السوق السوداء "وهمي"، وإلا لما كان انخفض بهذا الرقم.

وأوضح أنه لا يوجد مبررات حقيقة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بهذا الرقم، مضيفًا: "السعر الحقيقي مش 30 جنيها، وليس 70 جنيها كما كان يتدوال في السوق السوداء".

وأوضح أن يوجد من يتعاملون مع الدولار على أنه سلعة، وهذا سبب ارتفاعه في السوق السوداء، وأخرون يرفعون سعر الصرف لمجرد إثارة الأزمة وهز ثقة المواطنين، وآخرون يسعون للتربح من الأزمة، ولا يدركون أنهم سيدفعون ثمن مكاسبهم أضعافًا مضاعفة على المدى الطويل، موضحًا: "الألف جنيه مكسب سيدفع المشارك في الأزمة ثمنها ربما 15 ألف جنيه، واللي هيشترى دولار النهارده في السوق السوداء خسران خسران، وخاصة مع مفاوضات صندوق النقد".

سعر الدولار اليوم بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 3 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.