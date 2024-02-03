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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم السبت بماكينات الـATM

الدولار
الدولار

سعر الدولار بداية التعاملات.. استقرت العملة الخضراء خلال بداية تعاملات اليوم السبت ماكينات الـATM، وبلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال بداية تعاملات اليوم السبت، وجاء سعره على النحو الآتي:

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الاتحاد الأوروبي يخصص 56 مليون يورو كمساعدات إنسانية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ

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موعد مباراة ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سعر الدولار اليوم السبت بداية التعاملات 

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

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