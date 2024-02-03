طارق عبد العزيز: نعيش صحوة أمنيه غير مسبوقة بفضل جهود الشرطة المخلصة

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ الصحوة الامنيه والتنظيميه التي تعيشها مصر بفضل مجهودات وزارة الداخلية المخلصة ، وعلي رأسها اللواء محمود توفيق ، الذي أعاد للشرطه المصريه هيبتها ومكانتها بفضل الاستراتيجية الوطنية التى اعتمدها في مكافحه الجريمه والقضاء على الإرهاب.

الحفاظ على مقدرات الوطن

واضاف عبد العزيز في أن مايتواتر يوميا من اخبار عن الضربات التى تقوم بها الشرطه المصريه في الحفاظ على مقدرات الوطن من محاربة ، المضاربين بالعمله ، والمتاجرين باقوات الشعب في السلع التموينية المدعمة المخصصة المواطنين ، بين حجم الجهد الكبير المبذول في القضاء علي مصاصي دماء المصريين ، واداء دورهم الوطنى الشريف.

حفظ الأمن الداخلي

وتابع عضو الشيوخ بأن الشرطه المصريه تبرهن كل يوم علي قدرتها على حفظ الأمن الداخلي وان ماقدمته الداخلية في إطار احتفالاتها في عيد الشرطة ال 72 من فاعليات فداء مصر من عرض للمعدات الاستراتيجية والتكنولوجيه المستحدثة بمشاركه طوائف الشعب المصري بين حجم الجهد التي تقوم به ومستوى التدريب العالي من خلال احدث الأساليب العلمية الحديثة التى تستخدمها الوزارة في مكافحه الجريمه المنظمه.

وثمن طارق عبد العزيز من جهود وزارة الداخلية في كافة القطاعات والإدارات ، وعلي رأسها مديرية أمن الدقهلية ضباط وأفراد وجنود ، وياتى في مقدمتها راس الحربة قطاع الأمن الوطني وضباطه الأكفاء ، الذي برهن بأنه الذراع الطولي لجهاز الشرطة ، والذي وجه ضربات استباقية لعناصر الإجرام والإرهاب وحمي الوطن في أحلك الظروف.