اللواء نصر سالم: أمريكا تصب الزيت على النار بعد استهداف الحوثيين

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتداعيات استهداف أمريكا وبريطانيا مواقع الحوثيين، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد".

أمريكا وبريطانيا تستهدف مواقع الحوثيين

وأوضح أن كل ما يحدث في البحر الأحمر من جانب الحوثيين مرتبط بشكل كبير في قطاع غزة واستمرار العدوان على قطاع غزة، مشددًا على أن العالم لم يوقف الحرب على غزة وأمريكا تركت استمرار الحرب على غزة وقامت باستهداف الحوثيين في اليمن.

وشدد نصر سالم، على أن أمريكا تصب الزيت على النار بعد استهداف الحوثيين، مؤكدًا أن الحوثيين يتتوعدون أمريكا وبريطانيا بعد استهدافها، منوهًا بأن الحوثيين أكدوا أنهم مستمرون في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات الأمريكية والبريطانية، الهجوم والغارات الجوية على بعض المدن والمواقع في اليمن، وذلك لاستهداف الجماعة الحوثية بعد ضربها للسفن الإسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني والتابعة لشركات إسرائيلية، مما أضر بالملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وشاركت في الغارات الجوية والهجوم على اليمن، 10 دول من بينهم دولة عربية، وذلك بناءً على بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة و8 دول أخرى.

وتنشر "الوفد" الدول المشاركة في الهجوم على المدن اليمنية.

الدول المشاركة في الهجوم على اليمن:

أستراليا

البحرين

كندا

الدنمارك

ألمانيا

هولندا

نيوزيلندا

كوريا الجنوبية

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة