السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نصر سالم: الجيش الإسرائيلي الأكثر في العالم يقتل بعضه بنيران صديقة

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

قال اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ الجيش الإسرائيلي أثبت فشله الكامل في تحقيق أهدافه العسكرية، حيث يجيد الضرب عن بعد وقتل المدنيين العزل فقط، كما يجيد العمل على الحاضنة المدنية الرخوة.

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خان يونس والشجاعية

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مواجهة العدو لأي هدف غير المدنيين، فإنه يتعرض للأضرار مثلما حدث في خان يونس والشجاعية، أي مواجهة مع المقاومة تؤدي إلى خسارة العدو دائما".

الرهائن الإسرائيليين

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: "دولة الاحتلال قتلت 3 من الرهائن الإسرائيليين، هو أكثر جيش في العالم يقتل بعضه بنيران صديقة بسبب حالة الرعب والفزع، فلو أن هناك جندي يمشي بجوار زميله، فإنه قد يقتله إذا تعرض لإطلاق نار بسبب غياب الثبات الانفعالي".
 

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