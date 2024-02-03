الأهلي يعلن التعاقد مع ثنائي غاني

أعلن النادي الأهلي ، اليوم السبت ، تعاقده مع الثنائي الغاني صامويل أوبونج، لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي «شيتا».

ووقع الثنائي عقدًا مع النادي لمدة أربعة مواسم ونصف في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية مبكرًا، والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًّا.

وكان الثنائي قد خضع لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.