تأجيل مُحاكمة أب ونجله مُتهمين بإنهاء حياة شقيقين في الفيوم

أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، محاكمة أب ونجله متهمين بإنهاء حياة شقيقين، وذلك لجلسة الغد 4 فبراير للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.

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صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدى هريدى وبيشوي جميل وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.

وكان مركز شرطة سنورس قد تلقى بلاغاً بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين بعزبة عاشور بناحية الكعابي الجديدة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة شرطية وسيارات الإسعاف لمكان المشاجرة، وتبين وفاة كل من أ.خ - 42 سنة ـ عامل، متوفى على أثر إصابته برش خرطوش بالساقين والصدر، وشقيقه ن.خ - 32 سنة -عامل، متوفى على إثر إصابته بسلاح أبيض بالصدر والذراع اليمنى.

وأوضحت التحريات أن الوفاة نتجت عن مشاجرة اندلعت بين المجني عليهما والمتهمين الأب الذي يبلغ من العُمر 46 سنة، ونجله 19 سنة إثر خلافات الجيرة ومشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أدت إلى مصرع الشقيقين.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.

وتضمن نص الحكم أيضاً تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.