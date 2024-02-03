بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا

من جديد يظهر منتخب قطر قي بطولة كأس آسيا 2023، هذه المرة في دور ربع نهائي البطولة القارية، التي يستضيفها، منذ 12 يناير المنصرم وحتى 10 فبراير الجاري.

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ليلة أخرى من التحدي أمام العنابي من أجل العبور إلى نصف نهائي كأس آسيا، عندما يواجهون نظيرهم الأوزبكي، على ملعب البيت، مساء السبت الموافق 3 فبراير 2024.

بدأ منتخب قطر مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز عريض على لبنان بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أكرم عفيف "ثنائية" والمعز علي، كما حضرت نتيجة 1-0 في مناسبتين أمام طاجيكستان والصين بأقدام عفيف وحسن الهيدوس.

منتخب أوزبكستان ظهر بشكل قوي في دور المجموعات وبدأ مشواره بتعادل سلبي أمام سوريا، وفي اللقاء الثاني تفوق على الهند بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع عباسبيك فايزوليف، وإيجور سيرجييف وشيرزود ناصرلويف.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب قطر وأوزبكستان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

واستمرت حالة التفوق لمنتخب أوزبكستان على مستوى الجماعية ليخطف نقطة ثمينة في الجولة الثالثة من أنياب المنتخب الأسترالي، وفي دور الستة عشر تغلب بصعوبة على تايلاند بهدفين لهدف.

معلق مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023

يخوض المنتخب القطريّ حامل اللقب اختبارا آخر هذه المرة يضعه في مواجهة أوزبكستان في الدور ربع النّهائي من منافسات كأس آسيا 2023، وتتابع قنوات عربيّة مختلفة الحدث من خلال تغطية خاصة ومتابعة لأهمّ تفاصيل المباراة، والبطولة بشكل عام، وتملك 5 قنوات عربيّة حقوق بث البطولة في نطاق جغرافيّ محدود أو بشكل موسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار شبكة "BEIN SPORTS "، وأسندت قناة "BEIN SPORTS" مهمّة التعليق على المباراة بين قطر وأوزبكستان للمعلق حسن العيدروس بينما يتولى التعليق على قنوات "SSC SPORTS" حماد العنزي، وعلى قناة" الدوري والكأس" المعلق خالد الحدي وعلى "الرابعة العراقية" سالم السالمي، وعلى قناة "أبوظبي الرياضية" محمد الشامسي.

القنوات الناقلة

المعلق

Abu Dhabi Sports Asia 1

محمد الشامسي

SSC1 HD

حماد العنزي

Al KASS EXTRA One HD

خالد الحدي

BEIN ASIAN CUP 1

حسن العيدروس

AlRabiaa Sports

سالم السالمي



موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة