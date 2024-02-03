سقوط سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح بطريق مصر الإسكندرية الزراعي وعودة الحركة المرورية

عادت الحركة المرورية لطبيعتها، بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام منطقة كوبري الفرانونى بشبرا الخيمة، عقب توقفه بسبب سقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح، وقد دفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعداتها، وتم تجنيب الحمولة، ورفع آثار الحادث وسير الطريق أمام المواطنين.

عودة الحركة المرورية بعد سقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح بطريق مصر الإسكندرية الزراعي

وكانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح بمنطقة كوبري الفرنواني، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتعطل الحركة المرورية.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور بالقليوبية لمكان الواقعة، وتبين تفريغ كمية كبيرة من القمح كانت محملة به سيارة نقل ثقيل، بمنطقة كوبرى الفرنواني بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة، وجرى الدفع بمعدات حى غرب شبرا الخيمة ورفع الحمولة مرة أخرى للسيارة.

3 مارس ..محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالخصوص

كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السابعة، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالطريق العام تحديد تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة 3 مارس المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، مقيم الخصوص، لأنه في يوم 30 / 5 / 2023، قتل المجني عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمداً فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصداً من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهراً سلاح ناري فرد خرطوش" مهدداً إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولاته المبينة وصفاً على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.