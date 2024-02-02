صرحت جهات التحقيق ، بدفن جثتي شخصين، في حادث تصادم وقع بين 5 سيارات بشارع الخليفة المأمون أمام فندق تريومف بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم و٤ مصابين إلى مستشفى هليوبوليس لتلقى العلاج، وكشفت تحريات مباحث القاهرة، أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

التصريح بدفن جثتي شخصين في حادث تصادم 5 سيارات بمصر الجديدة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بشارع الخليفة المأمون أمام فندق تريومف بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيَّن من خلال المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارات؛ ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.

نشوب حريق في سيارة محملة بالوقود على الطريق الزراعي بكفر الدوار

شب حريق هائل في سيارة محملة بالوقود على الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وذلك عقب انقلاب السيارة على جانب الطريق، حتى تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة عليه، وإعادة تشغيل الطريق.

وشهد الطريق الزراعي في محافظة البحيرة، حادث انقلاب سيارة محملة بالوقود على جانب طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي السريع، مما تسبب في اشتعال النيران بها عوتوقف الحركة المرورية عليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث انقلاب سيارة «تنك» نقل محملة بالوقود واشتعال النيران بها على جانب طريق «القاهرة- الإسكندرية» بنطاق المركز.

تسبب الحادث في إصابة أحد الأشخاص وتم نقله إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وكذلك سيارات اسعاف وااطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإزالة آثار الحريق وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق أمام السيارات مرة أخرى.