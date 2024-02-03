نجم ليفربول السابق يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل يورجن كلوب

كشف خوسيه إنريكي، لاعب ليفربول الإنجليزي السابقر عن السبب الحقيقي وراء رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.



وقرر كلوب الرحيل عن تدريب ليفربول بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في الحصول على راحة.

وكان خوسيه إنريكي قد لعب مع ليفربول عندما جاء كلوب من بوروسيا دورتموند الألماني.

تصريحات إنريكي

تحدث خوسيه إنريكي، في تصريحات صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال: "أظن أن هناك أسباب كثيرة وراء رحيل يورجن كلوب، لكن لن يقوم بالكشف عنها أبدًا، وبالتأكيد الريدز".

وتابع: "فلو لم يتفق معي أحد في حديثي، ما زلت أظن أن ملاك ليفربول لديهم الكثير ليفعلوه، لا تستطيع تجديد عقدك وتترك النادي فجأة، هذا ليس له أي معنى".

وأردف: "أظن أن هناك شيء حدث مع ملاك ليفربول".

وأكمل: "كلوب أصبح مطالبًا بتحقيق المعجزات دائمًا في ليفربةل، رغم أن المساعدة من الإدارة ليست على الشكل الأمثل، رغم أن مانشستر سيتي وآرسنال في السوق يمكنهم التعاقد مع أي لاعب".

وأتم إنريكي تصريحاته: "بالتأكيد، الأمر لم يعد منطقيًا، كلوب قال إنه متعب، لكن كيف يجدد عقده قبل بضعة أشهر إذا كان يشعر بالتعب ويحتاج للراحة؟".