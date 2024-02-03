السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت بماكينات الـATM

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي خلال منتصف تعاملات اليوم السبت بماكينات الـATM، استقرارًا، في اليوم الثاني للإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي، مسجلًا فى بنكي الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.21 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الريال السعودي" أمام الجنيه المصري، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت بماكينات الـATM

 

سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

8.21  جنيه للشراء.

 

8.25  جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

8.18 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

 

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