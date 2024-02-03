السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يحسم موقعة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

توتنهام وإيفرتون
توتنهام وإيفرتون

تعادل توتنهام مع ايفرتون بهدفين لكلاهما اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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موعد مباراة توتنهام وإيفرتون الليلة بالدوري الإنجليزي

أحرز ريتشارليسون هدف التقدم للتوتنهام في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل جاك هرايسون لاعب إيفرتون في الدقيقة 30، قبل أن يعاود البرازيلي التسجيل ويحرز لتوتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 41، قبل أن يحرز لاعب إيفرتون برايتويت في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.

 

موقف توتنهام وايفرتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

 

رفع فريق توتنهام رصيده إلى 44 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز السابع عشر .

 

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