موعد مباراة توتنهام وإيفرتون الليلة بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق نتيجة الفوز على حساب إيفرتون؛ وذلك من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يتم انطلاق مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وإيفرتون

وتذاع مباراة توتنهام هوتسبير وإيفرتون عبر قناة «بي إن سبورت 1»؛

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة