أستقر بوستيكوجلو مدرب فريق توتنهام على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة ظهر اليوم السبت، ضد نظيره فريق إيفرتون على ملعب “جوديسون بارك” في الجولة الـ23 من البريميرليج.



ويسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق نتيجة الفوز على حساب إيفرتون؛ وذلك من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: أوليفر سكيب، رودريجو بيتانكور، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ريتشارليسون، تيمو فيرنر، ديان كولوسيفيكي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وإيفرتون

وتذاع مباراة توتنهام هوتسبير وإيفرتون عبر قناة «بي إن سبورت 1»؛

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة