استقبلت مستشفى الشهيد أحمد شوقى في جامعة عين شمس وفدا من دولة بوركينا فاسو لتعزيز الرعاية الصحية للمسنين وتأسيس مركز طبى متقدم فى بلادهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات .

واستقبل الوفد كلاً من الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخرى نائب المدير التنفيذى للمستشفيات.

خدمات مستشفى المسنين في جامعة عين شمس

وفد بوركينا فاسو يزور مستشفى الشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس

وتهدف الزيارة إلى الاستفادة من تجربتهم وفهم الخدمات المقدمة في مستشفى الشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس وكيفية تقديمها لمرضى كبار السن وقام الوفد بفحص وتقييم الإمكانيات على تدريب شامل في مختلف تخصصات المستشفى الدمرداش حيث يرغب الوفد فى تأسيس مركز طبى لرعاية المسنين فى بلادهم .

وفي إطار هذه الزيارة، قام وفد بوركينا فاسو بجولة شاملة داخل مستشفى المسنين في جامعة عين شمس برفقة الدكتورة رضوي مجدي نائب مدير مستشفى المسنين.

يعتبر هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات ووضع خطط مشتركة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لفئة مرضي كبار السن.