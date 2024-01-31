فريق تربية عين شمس في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

زار فريق من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة عين شمس، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 للعام 2024 يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 .

وتشكل الفريق برئاسة الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

دور جامعة عين شمس في دعم منصات العلم

جاء ذلك في إطار الدور الريادي لجامعة عين شمس فى دعم منصات العلم وتعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتى ذلك استجابة لتشجيع جامعة عين شمس على حضور معرض الكتاب كخطوة نحو تعزيز التواصل الثقافي ودعم القطاعات الثقافية في المجتمع وبتشجيع من إدارة كلية التربية من خلال الدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد الكلية.

جدير بالذكر أن معرض الكتاب في دورته لهذا العام تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، يضم مشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وقد تم اختيار عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل .

وفي إطار جهود تعزيز التواصل المجتمعي ، قام فريق قطاع خدمة المجتمع بكلية التربية في جامعة عين شمس بزيارة متعددة للأماكن المختلفة بمعرض الكتاب الدولي الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية.