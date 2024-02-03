الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات بين النازحين جراء إلقاء الاحتلال القنابل الدخانية

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، وقوع إصابات بين صفوف النازحين جراء قيام قوات الاحتلال بإلقاء القنابل الدخانية تجاه مقر الهلال الأحمر في خان يونس، وفقًا لما ذكرته فضائية “ اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

صحة غزة: 107 شهداء جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و165 مُصابًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وحسب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ "طوفان الأقصى"، إلى 27238 شهيدًا و66452 مصابا.

وفي سياق متصل استشهد 25 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة ، لليوم 120 على التوالى.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 24 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح، وسط وجنوب القطاع.

كما ارتقى فلسطيني، جراء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة، وفق ما نشرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وتشهد مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفا عنيفا، جوا وبرا.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح.