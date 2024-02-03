ضبط عنصر إجرامي نصب على راغبي السفر للخارج في 8 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

وفي سياق منفصل قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطل “له معلومات جنائية”، لاتهامه بحيازة 2 كيلو من جوهر الحشيش المخدر ومبلغا ماليا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة توزيع المواد المخدرة على عملائه من مدمني المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

وفى سياق أخر أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية بمحافظة القاهرة.

تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول «خفير»، قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء «محل عمله» بدائرة قسم شرطة القطامية. بمواجهته، اعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- قائد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، شقيق الأخير، مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- ومالك السيارة المشار إليها. تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم جميعا ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

