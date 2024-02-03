المركز القومي للترجمة يصدر كتاب "رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر"

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتورة كرمة سامي كتاب “رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر” والذي يحتوي النسختين العربية والإنجليزية.

الكتاب من تأليف أحمد ابراهيم الشريف ومن ترجمة رضوى محمد قطيط ومن تحرير إنجي محمد عرفة.

‎وفي تصريح للدكتور أحمد إبراهيم الشريف، مؤلف الكتاب:"إن كتاب رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر، بمثابة مشروع مهم، له علاقة بهوية مصر وتاريخها، ويلقي الضوء على جانب من حياة العائلة المقدسة، وجانب من دور مصر عبر الزمن.



‎وأضاف:"إن الفكرة تحسب إلى المركز القومي للترجمة، بإدارة الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز، التي حرصت أن يكون أبناء مصر ممن يقرأون بالعربية واللغات الأخرى على معرفة بتاريخ مصر، لذا قدمنا هذا المشروع باللغتين العربية والإنجليزية.



‎ونتابع في الكتاب بصورة سردية – أدبية الرحلة حيث جاءت السيدة مريم العذراء والطفل المقدس ويوسف النجار فرارًا من بطش الملك هيرودس، وطافوا في ربوع مصر شمالًا وجنوبا، حيث وجدوا الأمان والحياة المطمئنة، وقد بدأت من سيناء وانتهت في صعيد مصر، توقفت في المدن والقرى وسارت على اليابسة وعبرت النهر وصعدت الصحاري واختبأت في المغارات

‎هي رحلة تمت صياغتها بلغة واضحة، يمكن أن يقرأها الكبار والصغار أيضا، ويتعرفوا على مصر والعائلة المقدسة

جدير بالذكر أن الكتاب متوفر الآن بجناح المركز القومي للترجمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بصالة ٢ وبمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة.