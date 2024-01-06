المركز القومي للترجمة يعلن قائمة الأكثر مبيعًا في 2023

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، عن قائمة الأعلى مبيعًا خلال عام 2023 وتصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح قائمة الأعلى مبيعا خلال عام 2023 بالمركز القومي للترجمة.

.

و في المركز الثاني يأتي كتاب "أساطير شعبية من أوزبكستان " من ترجمة عبد الرحمن الخميسي.



وفي المركز الثالث يأتي كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" بجزئيه من تأليف أندرو ديكسون وايت و من ترجمة جلال مظهر.

ثم الطبعة العربية من كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس في المركز الرابع

وفي المركز الخامس في قائمة الأكثر مبيعًا لهذا العام و من تأليف بيتر جران ،تأتي الطبعة العربية من كتاب " الاستشراق هيمنة مستمرة" بترجمة سحر توفيق

وبترجمة أنور إبراهيم تأتي الطبعة العربية من كتاب سنوات القرب من دستويفسكي في المركز السادس.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي :"ذكريات في الترجمة"،"أهل التشريع وأهل التأويل" ،"اللسانيات"،"مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي" بجزئيه ،"علم النفس الاجتماعي:الأسس"،"مدريد الإسلامية :الأصول الخفية لعاصمة مسيحية" ،"فلسفتي كيف تطورت" ،"وسط الجزيرة العربية وشرقها"،"جدتي و أمي وأنا" ،"دراسات عن المماليك في مصر"، "العقلانية الجديدة" ،"القصة العظيمة للرياضيات" ،"الزواج و الحداثة" ، "دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق"، "تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية" ، "تفسير سفر التسابيح"،"الحق في الكسل" ، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة".

كما ضمّت القائمة أيضاً كلاً من العناوين التالية: "قلب الجزيرة العربية" بجزئيه،"مغامرة المنهج"،"ثمن عدم المساواة"، "القياس في علم النفس الإيجابي"،"الصعود العالمي للشعبوية" ،"هل يصبح ديمقراطيًا" ،"نظريات الأيدلوجيا"،"كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"مدرسة الحمقى"،"رحلة إلى أرض الميعاد "2040 ،"فلسفة البلاغة"، "المنطق:نظرية البحث"،"الأرض والتطور البشري" بجزئيه ،"مناهج التحليل النقدي للخطاب" ،أوديب ملكًا” ،”عولس”،"إسكندريتي:في شمس الأصيل" ،"مدارات المجاز في الخطاب"،"فلسفة تاريخ الفن"،"اللوبي العربي"،"تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم"،"دون كيخوتة دي لامانشا"،"مكتبة الإسكندرية :فك طلاسم اللغز"،"حوار عن الحب"،أ"خلاق الحداثة"،"العقيدة و الشريعة في الإسلام"،"إليكترا"،"الكاتب و عالمه" ،"حرب الذكاء"،"هيردوت يتحدث عن مصر"،"قصة كوريا :فهم الكوريين وثقافتهم"،"الليلة الثانية بعد الألف و حكايات أخرى"،"مصالح مقدسة"،"السعادة كشف أسرار الثروة النفسية" ،"الذهن الاَله"،"طه حسين من الأزهر إلى السوربون" ،"تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي" بجزئيه،"تبرئة الألفاظ" و "حرب الثورة الأمريكية :نبذة تاريخية"