السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العسقلاني يخضع للكشف الطبي في أبو ظبي استعدادا للانضمام لروستوف

بوابة الوفد الإلكترونية

يخضع إياد العسقلاني، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للكشف الطبي حاليا في أبو ظبي، استعدادا للانضمام لصفوف فريق روستوف الروسي.

 

وأتم النادي الروسي تعاقده مع إياد، خلال الأيام الماضية، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وينتظر أن ينتظم اللاعب في مران فريقه الجديد، خلال الساعات المقبلة، فور إنهاء فحوصات الكشف الطبي، على أن يرسل بعدها النادي الروسي، قيمة الصفقة إلى مسئولي الإسماعيلي فور الاطمئنان على حالة اللاعب الصحية.

 

وحسم روستوف الصفقة لصالحه مقابل 900 ألف دولار، بالإضافة 100 ألف دولار مكافآت.

 

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