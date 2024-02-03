موعد مباراة نيوكاسل ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي اليوم

يستعد فريق نيوكاسل يونايتد، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق لوتون تاون، مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون، مساء اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول: 51 نقطة

2- مانشستر سيتي: 46 نقطة

3- أرسنال: 46 نقطة

4- توتنهام: 43 نقطة

5- أستون فيلا: 43 نقطة

6- وست هام: 36 نقطة

7- مانشستر يونايتد: 35 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد: 32 نقطة

9- برايتون: 32 نقطة

10- تشيلسي: 31 نقطة

11- وولفرهامبتون: 29 نقطة

12- بورنموث: 26 نقطة

13- فولهام: 25 نقطة

14- كريستال بالاس: 24 نقطة

15- برينتفورد: 22 نقطة

16- نوتينجهام فورست: 20 نقطة

17- لوتون تاون: 19 نقطة

18- إيفرتون: 18 نقطة

19- بيرنلي: 12 نقطة

20- شيفيلد يونايتد: 10 نقاط