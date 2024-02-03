نصائح تربوية لتخطي الفصل الدراسي الثاني دون ضغوط

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح تربوية لطلاب المدارس لتخطي الفصل الدراسي الثاني دون ضغوط.

ورد الخبير التربوي على استفسارات طلاب النقل والشهادة الإعدادية حول كيفية إنهاء المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الثاني في الوقت المناسب دون ضغوط وبشكل فعال.

ولفت الخبير التربوي إلى أن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من ضيق المدى الزمنى للفصل الدراسي الثاني، في ضوء ما يتخلله من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وامتحانات الشهر وغيرها ؛ الأمر الذى يتطلب اتخاذ الطالب وأسرته بعض التدابير والإجراءات لتجنب ضغوط الوقت.

نصائح الفصل الدراسي الثاني