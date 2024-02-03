أمم إفريقيا.. تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام كاب فيردي

يواجه منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم نظيره كاب فيردي مساء السبت على استاد شارليس كونان باني وذلك ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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ومن المتوقع أن يبدأ مدرب جنوب إفريقيا المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: رونوين ويليامز

فى خط الدفاع: أوبري موديبا - موثوبي مفالا - جرانت كيكانا - خوليسو موداو

في خط الوسط: سفيفيلو سيتولي – تيبوهو موكوينا - ثابيلو مورينا

في خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنس ماكجوبا





موعد مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا التي نجحت في عبور دور ربع النهائي بعد الفوز على أنجولا بهدف نظيف.



