بوبيستا يستقر على تشكيل كاب فيردي أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم

أستقر بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي الأول لكرة القدم على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام جنوب إفريقيا والمقرر لها مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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يلتقي منتخب كاب فيردي بنظيره جنوب إفريقيا على استاد شارليس كونان باني وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يعتمد بوبيستا على التشكيل الآتي..

حراسة المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: لوجان كوستا، روبرتو لوبيز ، ستيفين موريرا، جواو باولو.

خط الوسط: جاميرو مونتيرو، كيفين بينا، ديروي دوارتي.

خط الهجوم: جيوفاني كابرال، بيبي، ريان مينديز



ويذكر أن منتخب جنوب أفريقيا تأهل إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره منتخب المغرب بهدفين نظيفين، فيما صعد منتخب الرأس الأخضر للدور نفسه بعد تخطي عقبة موريتانيا بهدف نظيف.

