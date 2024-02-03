السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي

وسام أبو على
وسام أبو على

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع القلعة الحمراء .‏

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وأوضح جاب الله أن وسام أبو علي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

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