اليوم ..الأهلي يواجه القناة في دوري الطائرة

يحل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي ضيفا على فريق القناة اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

إقرأ أيضًا..



تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

حرص فرناندو مونزو المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل السفر إلى الإسماعيلية أمس لشرح العديد من الجوانب الخططية في المران الأخير.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي من الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية ضمن منافسات الدوري.