الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعماً لإعادة الإعمار في قطاع غزة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت.

وأكد وزير خارجية الإمارات، حرص الدولة على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيغريد كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وألتقى عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس الخميس بسعادة السيدة كاج، والتي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل استشهد 19 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ الفجر، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 120 .

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 18 فردًا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح، وسط وجنوب القطاع.

كما استشهد رجل، جراء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة، وتشهد مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفًا عنيفًا، جوًا وبرًا.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح، وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27131 شهيدًا، و287ر66 مصاب، ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.