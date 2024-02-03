فصائل فلسطينية: استهداف تجمع لآليات الاحتلال على عدة محاور في غزة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها بأن الفصائل الفلسطينية، استهدفت تجمعًا لآليات الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، وألحقت به إصابات مباشرة ومؤكدة.

الفصائل الفلسطينية

وأعلنت الفصائل، أمس الجمعة، أن عناصرها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود، تحصنت في منزل بحي الأمل غربي خان يونس بجنوب قطاع غزة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما أكدت خوض عناصرها اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط برج البشير وشارع الريش في مدينة غزة، وحققت إصابات مباشرة.

الحرب على غزة

في اليوم الـ120 من الحرب على غزة، يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق مختلفة بالقطاع، في ظل اشتباكات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية في عدد من المحاور، وأعلن الجيش الإسرائيلي سحب اللواء 55 مظليين من خان يونس، جنوبي القطاع.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن عدد ضحايا العدوان إلى 27 ألفًا و131 شهيدًا، و66 ألفًا و287 مصابًا.