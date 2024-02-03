السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عفيفي: تنفيذ 1015 مشروعاً تنمويا في الصعيد وشمال سيناء

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

تناول الكاتب الصحفي جميل عفيفي، جهود الدولة في تنمية سيناء والصعيد، حيث حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية كبيرة، ما ساهم بصورة مباشرة في خلق آلاف من فرص العمل للشباب في محافظات الصعيد.

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جهود الدولة في تنمية قرى الصعيد (شاهد)

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محافظ أسوان يوقع عقد مشاركة مع هيئة تنمية الصعيد

تنمية الصعيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نفذت أكثر من ألف مشروع في شمال سيناء بمختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في سيناء والصعيد 283 مليار جنيه، لتنفيذ 1015 مشروعاَ تنموياَ.

محافظات الصعيد

وتابع، أن محافظات الصعيد في مصر قبل 2014 كانت تعاني من عدم وجود صرف صحي، ومياه صالحة للشرب، وكثيرا من خدمات البنية الأساسية، موضحا أن مصر تقوم بتنمية شاملة في سيناء والصعيد من خلال إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لأهالي الصعيد وسيناء، وإنشاء المدارس، وتحسين شبكات الطرق، ورفع كفاءة شبكات السكك الحديدية.

وأكد أن الدولة استطاعت من خلال مبادرة حياة كريمة أن تقتحم كل القرى، لتطورها وتوفر كافة الخدمات الأساسية التي تضمن حياة تليق بالمواطن المصري، ووفرت جميع الخدمات للمواطنين، والمبادرة مازالت مستمرة وستظل مستمرة حتى يتحقق الحلم هو أن تصل ثمار التنمية لكل ربوع مصر.

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