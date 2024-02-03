وثائقي أمريكي يرصد جريمة قتل شاب والدته طمعا في ثروتها

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيلم أمريكي بعنوان "ناثان كارمان.. مواطن كونيتيكت" بعد أن أثارت قضية الشاب الأمريكي ناثان كارمان جدلًا كبيرًا وسط اهتمام إعلامي واسع.

المخرج يون موتسكين

ويعتزم المخرج يون موتسكين تصوير فيلم وثائقي عن حياة المتهم بقتل والدته في البحر طمعًا في ثروتها، وما زال لغز كارمان محيرًا، خصوصًا بعد أن أنهى الشاب الأمريكي حياته منتحرًا في زنزانته، أثناء محاكمته بتهمة قتل والدته.

ويحاول الفيلم الوثائقي كشف حقائق وملابسات الجريمة، مع الوصول إلى أفراد العائلة والأصدقاء والمحققين الذين تولوا القضية، وكشف أسرار إنسانية حول علاقات الأسرة، ومشاعر الجشع لدى كارمان ومدى صحته العقلية، وطريقة تفكيره التي لا يمكن التنبؤ بها.

كان كارمان ادعى أنه فقد والدته أثناء رحلة صيد بالقارب، قبالة سواحل نيو إنجلاند، وأنه تمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع على قارب نجاة بعد تعرضهما لحادث في البحر، قبل أن يتم اتهامه بقتلها طمعًا في ثروتها.

قتل جد كارمان الثري

الحادث المثير جدد الاهتمام بجريمة قتل جد كارمان الثري التي لم يتم حلها قبل سنوات، ما أثار جنونًا إعلاميًا، خصوصًا مع ثروة العائلة الضخمة، وإجراء العديد من التحقيقات، حتى إيداعه السجن قبل أن ينتحر.