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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2008 يستضيف أسوان في بطولة الجمهورية

أهلي 2008
أهلي 2008

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨  اليوم السبت نظيره أسوان، في المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٩ من بطولة الجمهورية.

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يدخل أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٤٥ نقطة، يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب، وسجل ٦٠ هدفًا مقابل ٢٤ هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.
 

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