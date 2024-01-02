دوري الجمهورية للناشئين .. أهلي 2008 يخسر أمام سموحة

تعرض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 للخسارة على يد ضيفه سموحة، بهدف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.

سجل حمزة عبد الكريم هدف التقدم للأهلي خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة مقصية، وجاءت ثلاثية سموحة خلال الشوط الثاني للقاء.

وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق «أهلي 2008» عند ٤٢ نقطة، وسجل ٥٨ هدفًا مقابل ٢٤ هدفًا في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني للأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.