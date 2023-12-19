الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2008 يتخطى المحلة في الجولة 14 من دوري الجمهورية

فريق الأهلي مواليد
فريق الأهلي مواليد 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ ، نتيجة الانتصار خارج ملعبه على نظيره بلدية المحلة بستة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.
 

txt

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة برونزية المونديال

جاءت سداسية الأهلي في المواجهة عبر كل من :طريق عبد الرحمن رامي «مانو» (هدفان) وآدم علاء (هدفان) وبلال عطية وحمزة عبد الكريم بهدف لكل منهما، وسجل البلدية هدفه الوحيد بعد تقدم الأهلي بخمسة أهداف، وقبل الهدف السادس.

وبدأ فريق الناشئين بالأهلي اللقاء بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح. 
الدفاع: أحمد كرم - محمد صبري شندي - حسن مصطفى - مهند الشامي.
وسط الملعب: سيف أحمد - صالح موسى - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.
الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وبهذا الانتصار تمكن فريق الناشئين بالأهلي من رفع رصيده إلى ٣٩ نقطة، مسجلاً ٥٣ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه. 
ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

مواد متعلقة

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية