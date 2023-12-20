طائرة الأهلي يواجه دلفي السبت المقبل

يلتقي فريق الرجال بالكرة الطائرة للنادي الأهلي ، نظيره دلفي مساء يوم السبت المقبل لحساب منافسات البطولة.





كان الفريق الأحمر ، قد حقق انتصارًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت مباراة الأمس على صالة الشمس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللقاء تمامًا لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 3-0.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٥، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٧، قبل أن ينهي الشوط الثالث متقدمًا بنتيجة ٢٥-١٩، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة.

انتصار سيدات الطائرة

ونجح الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة ‏‏3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم الإثنين الماضي ضمن منافسات البطولة‎.‎

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبات، ليحسمها الفريق لصالحه ‏بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد‎.‎

حسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم استمر تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي ‏الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-17‏‎.‎