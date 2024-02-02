واشنطن بوست: الجيش الإسرائيلى ينسحب من مناطق واسعة شمال قطاع غزة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش الإسرائيلى انسحبت من مناطق واسعة فى شمال قطاع غزة وقام بعد ذلك عدد كبير من سكان القطاع وشماله بالانتقال إلى الأجزاء الشمالية الغربية منه.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة، محمود بصل، فى تصريحات للصحيفة أوردتها اليوم إن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كامل من معظم مناطق شمال قطاع غزة، مضيفاً "تمكنا من الوصول إلى مناطق قريبة جداً من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ولم نلاحظ أى آليات إسرائيلية فى تلك المناطق التى انسحبنا منها لأول مرة".



وأوضح بصل أن قوات الجيش الإسرائيلى "تنشط فى بعض المناطق جنوب مدينة غزة"، مضيفاً أن "هناك ما يقرب من 25 مركبة إسرائيلية متمركزة بالقرب من مقر (الأونروا) وجامعاتها، وتمتد على طول الطريق حتى حى الرمال فى مدينة غزة".



وأشار المسؤول إلى غياب أصوات الطائرات بدون طيار فى مدينة غزة منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، واصفاً ذلك بأنه حدث غير عادى فى غزة منذ بداية النزاع.