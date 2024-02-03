السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان: جمال علام بيهددني بمنعي من الظهور ومن تصوير دوري المحترفين

عبدالناصر زيدان
عبدالناصر زيدان

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، تهديد اتحاد الكرة له بعد مهاجمته لهم بسبب الخروج من بطولة أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16، والظهور بمستوى غير جيد.

إقرأ أيضًا..

txt

جمال علام: فيتوريا مدرب واقعى.. وهذه رسالتي للجماهير

وخرج المنتخب المصري من دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 والتي تقام حاليا بكوت ديفوار، بعد 4 مباريات لم يحقق أي فوز.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يهددني بمنعي من تصوير دوري المحترفين والقسم الثاني بعد هجومي الطبيعي على المسؤولين.

وأضاف، بدل من أن يشكرني على إني الإعلامي والقناة الوحيدة في مصر تقوم بالاهتمام بالدوريات والأقسام الأخرى، يحاول معاقبتي بمجرد دفاعي عن الوطن، وبعد الظهور السيء في أمم إفريقيا 2023.
 

وأكمل، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل لنقابة الإعلاميين طلبا بمنعي من الظهور وغلق برنامجي، بسبب رد فعلي الذي هو رد كل المصريين والإعلاميين وكل متابعين الكرة، بعد مطالبتي برحيل الاتحاد والمدرب البرتغالي فيتوريا، بعد الخروج من البطولة الإفريقية بلا أي فوز.

مواد متعلقة

5 أندية تنافس للصعود و7 أخرى تتجنب الهبوط في دوري المحترفين

دوري المحترفين المصري.. ترتيب جدول مسابقة القسم الثاني بعد انتهاء مباريات اليوم

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري أ "المحترفين" اليوم الإثنين

نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين

جمال علام يشهد ختام بطولة شمال أفريقيا للمدارس في مصر

ميدو مهاجما جمال علام : لا توجد به مواصفات رئيس اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يكشف كواليس اجتماع أوسوريو مع جمال علام
الجريدة الورقية