عبدالناصر زيدان: جمال علام بيهددني بمنعي من الظهور ومن تصوير دوري المحترفين

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، تهديد اتحاد الكرة له بعد مهاجمته لهم بسبب الخروج من بطولة أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16، والظهور بمستوى غير جيد.

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وخرج المنتخب المصري من دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 والتي تقام حاليا بكوت ديفوار، بعد 4 مباريات لم يحقق أي فوز.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يهددني بمنعي من تصوير دوري المحترفين والقسم الثاني بعد هجومي الطبيعي على المسؤولين.

وأضاف، بدل من أن يشكرني على إني الإعلامي والقناة الوحيدة في مصر تقوم بالاهتمام بالدوريات والأقسام الأخرى، يحاول معاقبتي بمجرد دفاعي عن الوطن، وبعد الظهور السيء في أمم إفريقيا 2023.



وأكمل، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل لنقابة الإعلاميين طلبا بمنعي من الظهور وغلق برنامجي، بسبب رد فعلي الذي هو رد كل المصريين والإعلاميين وكل متابعين الكرة، بعد مطالبتي برحيل الاتحاد والمدرب البرتغالي فيتوريا، بعد الخروج من البطولة الإفريقية بلا أي فوز.