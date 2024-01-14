جمال علام: فيتوريا مدرب واقعى.. وهذه رسالتي للجماهير

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا واقعي وعقلاني في تصريحاته.

ويستهل منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق مساء اليوم الاحد في الجولة الاولى من مرحلة المجموعات.

وقال علام، في تصريحات تليفزيونية "فيتوريا مدرب واقعي وعقلاني وتصريحاته كلها موزونة، وفكرة عدم الوعد بتحقيق البطولة لرفع الضغط عن المنتخب، وسألته من المنتخب الذي يخشاه فأجابني أنه سيتعامل مع كل مباراة على حدة، والبطل يجب أن يهزم الجميع".

ووجه جمال علام رسالة للجماهير"قمنا بمبادرات كبيرة لاستعادة الجماهير خلف المنتخب، ورسالتي للمشجعين أن ينسوا خلافاتهم معنا ويقفوا خلف المنتخب، وهناك جالية من ألف مشجع في كوت ديفوار تدعم الفراعنة".

ويبحث منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، عن العودة إلى منصات التتويج وحصد اللقب الثامن بعد غياب 13 عامًا.