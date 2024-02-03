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السبت 03 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد ديربي الهلال والنصر في كأس موسم الرياض الموسم 2024

الهلال والنصر
الهلال والنصر

حقق النصر السعودي الفوز على نظيره إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة كبيرة للغاية 6/0، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد "kingdom arena"، ملعب الهلال الجديد.

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واستطاع النصر الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب السيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية.
بينما فاز الهلال بصعوبة على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4/3، في مواجهة التي غاب عنها عددًا من لاعبي الزعيم، وذلك ارتباطهم بالتواجد مع الأخضر السعودية في كأس آسيا قطر 2024، قبل توديعه البطولة من دور ال 16 أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

الهلال والنصر.. موعد نهائي كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة 

تنطلق مواجهة الهلال أمام النصر في نهائي كأس موسم الرياض لهذا الموسم 2023/2024، في الثامنة من مساء الخميس القادم، والموافق الثامن من فبراير الجاري، في المباراة التي يشهدها ملعب "kingdom arena"، ملعب الهلال الجديد.
ومن المقرر إذاعة مواجهة الهلال أمام النصر عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بنقل الكلاسيكو، بينما ستقوم "ssc" بإذاعة اللقاء المرتقب. 

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