افتتاح مجمع ملاعب تحيا مصر بباب الشعرية الإثنين المقبل

بحضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة

يشهد مركز شباب باب الشعرية، الإثنين المقبل الموافق الخامس من فبراير، تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لافتتاح مجمع ملاعب تحيا مصر النموذجي لكرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى.

وكشف المهندس إبراهيم البطاوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب باب الشعرية، عن إقامة عددا من الفقرات الرياضية تحت أنظار وزير الرياضة ومحافظ القاهرة على هامش الافتتاح.

تجهيزات مركز شباب باب الشعرية لاستقبال وزير الرياضة

يأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات الحكومية المقدمة في هذا الشأن بالرصد الدوري لاحتياجات المنشآت الشبابية وتلبية الجوانب المطلوبة لتأهيل قدرتها على تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

تجهيزات مركز شباب باب الشعرية لاستقبال وزير الرياضة

وشملت عمليات التجديد التي أقيمت في الربع الأخير من العام المنقضي ، رفع كفاءة المبنى الإداري والاجتماعي وملاعب كرة القدم وحمام السباحة.