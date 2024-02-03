خبير يكشف سبب مطالب خروج القوات الأمريكية من العراق (فيديو)

قال الدكتور علاء النشوع، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن رئيس وزراء العراق يتعرض لضغوط إقليمية سواء من ناحية إيران أو داخلية من قبل الفصائل التي تمتلك أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة، والتي تعد أقوى من المؤسسة العسكرية العراقية التي تمتلك هذه المعدات من الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى.

الضغوط على رئيس وزراء العراق صعبة للغاية

وأضاف «النشوع »، خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث» على فضائية «القاهرة الإخبارية»: «الضغوط على رئيس وزراء العراق صعبة للغاية، لذلك يريد خروج سريع للقوات الأمريكية بناء على هذه الرغبات، وليس على بناء القرار السياسي لـ العراق كونه رئيس وزراء يمثل القائد العام للقوات المسلحة، والخروج ليست رغبة عراقية لكن ضغطا من الفصائل وإيران».

وتابع: «قضية انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق تعد من القضايا المعقدة والمتشعبة للغاية، باعتبار أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هو وريث لحكم منذ 2003 وحتى اليوم، وعندما يتحدث عن رؤية خروج القوات الأمريكية أو قوات التحالف من العراق ليس بالأمر الهين، سواء كان من ناحية القرار السياسي العراقي أو القدرات العسكرية العراقية الآن وما تواجهه من صعوبات.

وأفاد التلفزيون السوري في نبأ عاجل له منذ قليل ، بمقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى جراء هجمات شنتها الطائرات الأمريكية على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية.

وأفادت شبكة إيه بي سي نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وهي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة