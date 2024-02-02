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السبت 03 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شهداء وجرحى إثر عدوان أمريكي على مواقع في البادية والحدود مع العراق

الطائرات الأمريكية
الطائرات الأمريكية

أفاد التلفزيون السوري  في نبأ عاجل له منذ قليل ، بمقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى جراء هجمات شنتها الطائرات الأمريكية على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية.

وأفادت شبكة إيه بي سي نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وهي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة".

 

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