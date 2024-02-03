حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة (فيديو)

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن هناك مزاجًا عالميا مختلفًا بعد أحداث 7 أكتوبر أثر عليه ما يحدث في فلسطين، كما أثر عليه المزاج العام للشعوب العربية وشعوب العالم أجمع.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية” أن القناعات السياسية أدركت بعد تجربة الحل العسكري الذي سعت إليه حكومة الاحتلال وفشلت فشلا ذريعًا أن الحرب لم تخلف إلا المجازر والدماء والقتل.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن الحل يكمن في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض القضية الفلسطينية

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض القضية الفلسطينية وتوسيع ساحة الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن 76 عامًا من الصمت على حقوق الشعب الفلسطيني كانت هي السبب الذي أعطى الاحتلال هذه الحالة من الخروج على القانون والتعامل بكل هذا الكم من العدوان.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أمس الجمعة، إن قوات الجيش الإسرائيلى انسحبت من مناطق واسعة فى شمال قطاع غزة وقام بعد ذلك عدد كبير من سكان القطاع وشماله بالانتقال إلى الأجزاء الشمالية الغربية منه.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة، محمود بصل، فى تصريحات للصحيفة أوردتها إن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كامل من معظم مناطق شمال قطاع غزة، مضيفاً "تمكنا من الوصول إلى مناطق قريبة جداً من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ولم نلاحظ أى آليات إسرائيلية فى تلك المناطق التى انسحبنا منها لأول مرة".



وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة أن قوات الجيش الإسرائيلى "تنشط فى بعض المناطق جنوب مدينة غزة"، مضيفاً أن "هناك ما يقرب من 25 مركبة إسرائيلية متمركزة بالقرب من مقر (الأونروا) وجامعاتها، وتمتد على طول الطريق حتى حى الرمال فى مدينة غزة".



وأشار المسؤول إلى غياب أصوات الطائرات بدون طيار فى مدينة غزة منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، واصفاً ذلك بأنه حدث غير عادى فى غزة منذ بداية النزاع.