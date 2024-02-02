حركة فتح: إسرائيل تسعى إلى توسيع ساحة الصراع بالمنطقة

أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار المنطقة.

وتابع “ دولة” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن الحل يكمن في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض القضية الفلسطينية وتوسيع ساحة الصراع في المنطقة.

وأضاف أن 76 عامًا من الصمت على حقوق الشعب الفلسطيني كانت هي السبب الذي أعطى الاحتلال هذه الحالة من الخروج على القانون والتعامل بكل هذا الكم من العدوان والمجازاة، لافتا إلى أن بعد 7 أكتوبر يبدوا أن هناك مزاجًا مختلفًا أثر عليه ما يحدث في فلسطين، كما أثر عليه المزاج العام للشعوب العربية وشعوب العالم أجمع.

وواصل دولة أن القناعات السياسية أدركت بعد تجربة الحل العسكري الذي سعت إليه حكومة الاحتلال وفشلت فشلا ذريعًا لم تخلف إلا المجازر والدماء والقتل

عاجل.. القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر في منطقة الجوازات

أعلنت كتائب القسام من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة، وإيقاع 3 دبابات من طراز ميركفاه في كمين مركب شمال القطاع.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة، استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية تتكون من 10 جنود بقذيفة TBG مضادة للأفراد وأوقعتها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس في بيان على قناتها في "تلجرام": "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية قوامها 10 جنود بقذيفة TBG وأوقعتها بين قتيل وجريح كانت متحصنة في أحد المنازل بحي الأمل غرب خانيونس".

كما عرضت مشاهد من استهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي خلف السواتر الترابية بالأسلحة الرشاشة شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت بقذائف الهاون النظامي العيار الـ 60 تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة على محور التقدم غرب خان يونس، كما قصفت في عملية مشتركة مع "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي بصواريخ 107.

كما أعلنت "كتائب القسام" استهداف ناقلة جند إسرائيلي بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل، كما استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ما أسفر عن اشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.