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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميا.. الإسماعيلي يضم عبد الكريم مصطفى

بوابة الوفد الإلكترونية

تعاقد نادي الإسماعيلي، مع عبد الكريم مصطفى، مدافع فريق مصر المقاصة، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وحصل مسئولو الإسماعيلي على توقيع اللاعب الأعسر بناء على رغبة من الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول.

وقال اللاعب في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الدراويش واللعب ضمن صفوف النادي شرف كبير".

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واسترسل: "الإسماعيلي فريق عظيم ووجود كابتن إيهاب جلال على رأس الفنية للفريق إضافة كبيرة للنادي".

وأتم: "أتطلع للانضمام للمنتخب الوطني من خلال بوابة النادي وأتمني من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الإضافة المنتظرة وإسعاد جماهيرنا الكبيرة في كل مكان".

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