الكونغو وغينيا.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

سيطر التعادل على مجريات الشوط الأول من مباراة الكونغو وغينيا بهدف لكل منهما في المواجهة التي تقام بينهما في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

تقدم منتخب غينيا عن طريق محمد بايو في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وتعادل الكونغو بعد 7 دقائق بهدف ل شانسيل مبيمبا.

تشكيل غينيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: كوني.

خط الدفاع: إبراهيم دياكيتي، مختار دياخابي، جوليان جانفيير، إسياجا سيلا.

خط الوسط: مورجان جيلافوجوي، نابي كيتا، أمادو دياوارا، سيكو سيلا.

خط الهجوم: محمد بايو، كامارا.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام غينيا

حراسة المرمى: ليونيل نزاو.

خط الدفاع: أرتور ماسوكو، هينوك باكا، شانسيل مانجولو، كالولو.

خط الوسط: بيكيل، صامويل موتوسامي، بوجوندا.

خط الهجوم: يوان ويسا، باكامبو، ميشاك إيليا.

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية قد إلى ربع نهائي من البطولة بعد تغلبه على منتخب مصر بركلات الترجيح.

كان منتخب غينيا قد أطاح بمنتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد من دور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع الكونغو في ربع النهائي من أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يتواجه الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة الغد المرتقبة بين كوت ديفوار ومالي.