بالتعاون مع التموين.. مجموعة حسام عمر تدشن مركز لوجيستي لتوزيع الدواء في الدلتا

افتتحت مجموعة حسام عمر لتجارة وتوزيع الأدوية أكبر مخزن لوجيستي في جمهورية مصر العربية في منطقة الدلتا وتحديدا في مدينة طنطا بإجمالي مساحة 31 ألف متر مربع لخدمة شركات الدواء والصيدليات والمستشفيات الخاصة وهيئة الشراء الموحد، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرؤية مستقبلية ثاقبة لخدمة منطقة الدلتا بمحافظاتها المتمثلة في القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، لخدمة المواطن المصري عن طريق سهولة تخزين وتوفير الدواء بأعلى معدلات السلامة وفقا لمعايير وزارة الصحة وهيئة الدفاع المدني لتخزين والمحافظة على الدواء.

جدير بالذكر أن المخزن اللوجيستي ينفرد بتغطية كافة مستلزمات القنوات البيعية في منطقة الدلتا عن طريق 3 مخازن لشركات مجموعة المتحدة للصيادلة وشركة الشرق الأوسط وشركة المتحدة للتجارة والتوزيع، لتغطية الصيدليات والمستشفيات وتجار الجملة والسوبر ماركت والبقالات المتوسطة والصغيرة.



هذا وقد تمت دراسة الجدوى للمشروع العملاق على محورين أساسيين، أولهما البعد الاقتصادي وذلك عن طريق ضغط نفقات التخزين والتوزيع والموارد البشرية النمطية عند التواجد في أكثر من مخزن على مستوى شركات المجموعة، وفي أكثر من محافظة واستبدالها بمخزن لوجيستي موحد يخدم جميع شركات المجموعة ويغطي جميع المحافظات، وثانيهما البعد المستقبلي، ويعتبر المخزن اللوجستي الجديد صرحا مستقبليا يكفي ويستوعب احتياجات والنمو السنوي لشركات المجموعة والسوق المصري لسنوات عديدة قادمة.

جدير بالذكر أن هذا الاستثمار الضخم من المجموعة هو نتاج للثقة الدائمة لقوة سوق الدواء في مصر ودعم الاقتصاد الوطني وسوق الدواء في مصر، فضلا عن حرص المجموعة على المساعدة في تقليل حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.